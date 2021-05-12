Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект

"Принятие законопроекта даст возможность получить дополнительные годовые поступления более 60 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, деньги будут получены за счет: приведения абсолютных ставок налогов к фактическому уровню макропоказателей, что даст 6 млрд гривен. Предусматривается соответствие акцизных ставок, рентных платежей фактической инфляции.

В планах правительства противодействие "скруткам", невозврату валютной выручки и борьба с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции. Также планируется повышение эффективности взимания рентных платежей за добычу полезных ископаемых, сообщил Марченко.

По итогам заседания Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона и передаст его в Верховную раду.

"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.