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Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов: подготовлен законопроект

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины подготовило проект изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Законопроект даст возможность собирать с плательщиков дополнительно более 60 млрд гривен в год.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.

"Принятие законопроекта даст возможность получить дополнительные годовые поступления более 60 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, деньги будут получены за счет: приведения абсолютных ставок налогов к фактическому уровню макропоказателей, что даст 6 млрд гривен. Предусматривается соответствие акцизных ставок, рентных платежей фактической инфляции.

В планах правительства противодействие "скруткам", невозврату валютной выручки и борьба с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции. Также планируется повышение эффективности взимания рентных платежей за добычу полезных ископаемых, сообщил Марченко.

По итогам заседания Кабинет министров одобрил соответствующий проект закона и передаст его в Верховную раду.

"Мы устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

Как сообщало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным показывать нужно будет доходы, которые были получены без уплаты налогов.

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