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Кабмін підтримав виділення додаткових 518 млрд гривень на армію

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів підтримав виділення додаткових 518 млрд гривень на сектор безпеки й оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - написав він.

Шмигаль зазначив, що завдяки підтримці міжнародних союзників Україна знайшла додаткові фінансові можливості, аби підтримати нашу армію.

Так, у проєкті закону пропонується спрямувати додаткові кошти на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо.

Він додав, що розраховує на підтримку Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, в Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військових. Тепер зарплати бійців будуть залежати від участі у бойових завданнях.

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