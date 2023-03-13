Кабмин поддержал выделение дополнительных 518 млрд гривен на армию

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", - написал он.

Шмыгаль отметил, что благодаря поддержке международных союзников, Украина нашла дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию.

Так, в проекте закона предлагается направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, в Украине утвердили новый уровень денежного обеспечения военных. Теперь зарплаты бойцов будут зависеть от участия в боевых задачах.

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