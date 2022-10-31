Кабмін підготував бюджет-2023 до другого читання: що змінилося

Прогноз зростання ВВП й інфляції змінили

Так, до другого читання було скориговано прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%).

Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Доходи й видатки збільшили

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонується збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

Видатки складатимуть 2,6 трлн грн.

"Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн", - говориться в повідомленні.

Названо пріоритет №1

За словами прем'єр-міністра, пріоритет №1 - безпека й оборона - залишається незмінним.

На боротьбу з окупантами спрямовується понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП.

"Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", - зазначив Денис Шмигаль.

Дефіцит планують покрити за допомогою міжнародних партнерів

"Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів", - резюмували в уряді.

Тепер очікується на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді. Зазвичай, Держбюджет проходить три читання, але цього року їх може бути лише два.