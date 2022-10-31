Кабмин подготовил бюджет-2023 ко второму чтению: что изменилось

Прогноз роста ВВП и инфляции изменили

Так, ко второму чтению был скорректирован прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%).

Прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Доходы и расходы увеличили

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагается увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.

Расходы будут составлять 2,6 трлн грн.

"Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии россии (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. В целом ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть возросла до 66,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

Назван приоритет №1

По словам премьер-министра, приоритет №1 - безопасность и оборона - остается неизменным.

На борьбу с оккупантами направляется более 1 трлн грн, это более 18% ВВП.

"Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", - отметил Денис Шмигаль.

Дефицит планируют покрыть с помощью международных партнеров

"Дефицит госбюджета на следующий год составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров", - резюмировали в правительстве.

Теперь ожидается быстрое голосование проекта бюджета в Верховной Раде. Обычно Госбюджет проходит три чтения, но в этом году их может быть всего два.