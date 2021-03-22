Кабмин переводит работу министерств на дистанционку из-за локдауна в Киеве

Кабинет министров рекомендовал министерствам и другим органам исполнительной власти, которые расположены в Киеве, перейти на дистанционную форму работы. Такие рекомендации связаны с введением в столице жесткого карантина.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook .

Он отметил, что с 23 марта в столице начинают действовать карантинные ограничения "красной" зоны.

"Было принято протокольное поручение по рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенных на территории города Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - сообщил Немчинов.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания правительства 22 марта.

Напомним, в Киеве еще с субботы начали действовать жесткие карантинные ограничения. Локдаун будет действовать три недели. На этот период запрещено проведение всех массовых мероприятий, работа заведений культуры, ТРЦ, прием посетителей в кафе и ресторанах.

Также ранее РБК-Украина писало, что из-за локдауна в столице было принято решение приостановить проведение форума "Украина 30".