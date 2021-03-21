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Проведение форума "Украина 30" приостановили на три недели из-за локдауна в Киеве

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 12:29
Проведение форума "Украина 30" приостановили на три недели из-за локдауна в Киеве Фото: форум "Украина 30" (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Игорь Литвиненко

Проведение всеукраинского форума "Украина 30" приостановили на три недели. Такое решение связано с ужесточением карантинных ограничений в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба всеукраинского форума.

"Всеукраинский Форум "Украина 30" берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия", - отметили организаторы мероприятия.

Напомним, всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога при участии власти, общественности и международных партнеров".

Отметим, в Киеве с 20 марта начали действовать жесткие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Они продлятся до 9 апреля. В этот период, в частности, запрещен прием посетителей кафе и ресторанами, работа ТРЦ, проведение массовых мероприятий. С полным списком ограничений можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

При этом с 23 марта в столице должны вступить в силу ограничения "красной" зоны.

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