Кабмін переводить роботу міністерств на дистанційку через локдаун в Києві

Кабінет міністрів рекомендував міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розташовані в Києві, перейти на дистанційну форму роботи. Такі рекомендації пов'язані з введенням в столиці жорсткого карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook .

Він зазначив, що з 23 березня у столиці починають діяти карантинні обмеження "червоної" зони.

"Було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованих на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", - повідомив Немчінов.

Таке рішення було ухвалено під час позачергового засідання уряду 22 березня.

Нагадаємо, у Києві ще з суботи почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Локдаун буде діяти три тижні. На цей період заборонено проведення всіх масових заходів, робота закладів культури, ТРЦ, прийом відвідувачів у кафе і ресторанах.

Також раніше РБК-Україна писало, що через локдаун в столиці було прийнято рішення призупинити проведення форуму "Україна 30".