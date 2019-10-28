Кабмін перегляне вміст "пакунків малюка"

Фото: пакунок малюка (vmr.gov.ua)

Вартість пакунку при цьому має залишитися незмінною

Кабінет міністрів України збирається переглянути вміст так званих "пакунків малюка", які видають матері під час виписки із пологового будинку. Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

При цьому уряд не планує скорочувати фінансування і вартість самого пакунку, до нього будуть додані лише необхідні речі, а забрані - зайві.

"Щодо вмісту "пакунка малюка", він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада - початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна "пакунка" залишиться колишньою - у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо", - сказав Коваль.

Зазначимо, що до "Пакунку маляти" входить 25 найменувань предметів, в тому числі міцна картонна коробка, яка слугуватиме немовляті колискою на перший час.

Додамо, що "Пакунок маляти" почали видавати з вересня 2018 року в рамках програми. За цей час народилося понад 320 тисяч дітей і до кінця 2019 на реалізацію програми витрачено приблизно 1,8 мільярда гривень бюджетних коштів, які було розподілено по обласних держадміністраціях у субвенції, призначеній на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні 18 жовтня. У ньому передбачається скорочення виплат на соціалку.