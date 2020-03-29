Кабмин пересмотрел расходы на культуру и спорт, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины предлагает частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.

"Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также - сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд гривен)", - рассказал он.

Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, правительство предложило сократить расходы на спорт. Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что правительство закончило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. Он отмечал, что изменения бюджета предусматривают сохранение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, секвестр государственного бюджета обсуждался сегодня на селекторном совещании при участии президента Владимира Зеленского, представителей правительства, правоохранительных органов, СНБО и областей. Обсуждали возможность перенаправления финансирования на предотвращение распространения коронавируса.