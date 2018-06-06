Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин перераспределил средства на содержание центрального аппарата Минздрава

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 13:28
Фото: Минздрав Украины (РБК-Украина)
Фото: Минздрав Украины (РБК-Украина)

Средства направят на ремонт административных зданий Минздрава

Кабинет министров Украины перераспределил средства из бюджетных программ на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство на 17 млн гривен сократило расходы на руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий и увеличило расходы на руководство и управление в сфере здравоохранения на 9,5 млн гривен и установило расходы на развитие в размере 7,5 млн гривен.

Предполагается, что перераспределение бюджетных назначений между данными программами позволит Минздраву подготовить проектно-сметную документацию на капремонт админзданий министерства, которые на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. Также перераспределение средств обеспечит недопущение не бюджетной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные услуги и энергоносители.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве утвердили новые правила для рецептов на лекарства.  

 

Счетная палата нашла нарушений на 24 миллиона на лечении онкобольных
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Министерство здравоохранения Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top