Кабмин перераспределил средства на содержание центрального аппарата Минздрава

Средства направят на ремонт административных зданий Минздрава

Кабинет министров Украины перераспределил средства из бюджетных программ на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство на 17 млн гривен сократило расходы на руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий и увеличило расходы на руководство и управление в сфере здравоохранения на 9,5 млн гривен и установило расходы на развитие в размере 7,5 млн гривен.

Предполагается, что перераспределение бюджетных назначений между данными программами позволит Минздраву подготовить проектно-сметную документацию на капремонт админзданий министерства, которые на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. Также перераспределение средств обеспечит недопущение не бюджетной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные услуги и энергоносители.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве утвердили новые правила для рецептов на лекарства.