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Кабмін перерозподілив кошти на утримання центрального апарату МОЗ

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 13:28
Фото: МОЗ України (РБК-Україна)
Фото: МОЗ України (РБК-Україна)

Кошти спрямують на ремонт адміністративних будівель МОЗ

Кабінет міністрів України перерозподілив кошти з бюджетних програм на утримання центрального апарату Міністерства охорони здоров'я. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд на 17 млн гривень скоротив витрати на керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій і збільшив витрати на керівництво та управління у сфері охорони здоров'я на 9,5 млн гривень і встановив витрати на розвиток у розмірі 7,5 млн гривень.

Передбачається, що перерозподіл бюджетних призначень між даними програмами дозволить МОЗ підготувати проектно-кошторисну документацію на капремонт адмінбудівель міністерства, які на сьогоднішній день знаходяться в аварійному стані. Також перерозподіл коштів забезпечить недопущення не бюджетної кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МОЗ затвердили нові правила для рецептів на ліки.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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