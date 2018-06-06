Кабмін перерозподілив кошти на утримання центрального апарату МОЗ

Кошти спрямують на ремонт адміністративних будівель МОЗ

Кабінет міністрів України перерозподілив кошти з бюджетних програм на утримання центрального апарату Міністерства охорони здоров'я. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд на 17 млн гривень скоротив витрати на керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій і збільшив витрати на керівництво та управління у сфері охорони здоров'я на 9,5 млн гривень і встановив витрати на розвиток у розмірі 7,5 млн гривень.

Передбачається, що перерозподіл бюджетних призначень між даними програмами дозволить МОЗ підготувати проектно-кошторисну документацію на капремонт адмінбудівель міністерства, які на сьогоднішній день знаходяться в аварійному стані. Також перерозподіл коштів забезпечить недопущення не бюджетної кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МОЗ затвердили нові правила для рецептів на ліки.