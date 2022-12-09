Кабмін перепризначив заступників Кубракова у новому міністерстві

Таким чином, Лозинського було звільнено з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій, а Козловську - з посади заступника міністра.

У нове Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури було перепризначено Василя Шкуракова на посаду першого заступника міністра. Олександр Азархін, Юрій Васьков, Мустафа-Масі Найєм продовжуватимуть працювати на посаді заступників міністра.

До того ж, Анна Юрченко буде продовжувати працювати заступником міністра з питань європейської інтеграції, а Анатолій Комірний - заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Окрім цього, уряд звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України.

Нагадаємо, раніше Кабмін створив нове міністерство шляхом з'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій в Україні. Його очолює Олександр Кубраков, якого призначили на посаду віце-прем’єр-міністра.

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