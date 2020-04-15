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Кабмин перенес весенний призыв

Новости » Общество     15.04.2020 - 14:06
Кабмин перенес весенний призыв
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Весенний призыв перенесли на май-июль

Кабинет министров принял решение о внесении изменений в указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", согласно которому были перенесены сроки весеннего призыва. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению правительства, весенний призыв на срочную военную службу переносится с апреля-мая на май-июль.

"Внести изменения в распоряжение Кабинета министров Украины от 26 февраля 2020 г. №179 "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в уитни-июне 2020 года", заменив в названии и тексте распоряжения, названии доадтків 1 и 2 к нему слова "апреле-июне" словами "мае-июле", - говорится в распоряжении Кабмина.

Ранее РБК-Украина писало, что в зв'связи с введением карантином в Украине за коронавируса был прекращен призыв граждан на срочную военную служб. Позже, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

Отметим на данный момент в ВСУ зафиксировано 23 случая коронавируса, 1 из них летальный, 1 пациент выздоровел. За последние сутки подтвердили четыре новых заболевания среди военнослужащих.

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