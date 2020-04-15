Кабмін переніс весняний призов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Весняний призов перенесли на травень-липень

Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін в указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році", згідно з яким були перенесені терміни весняного призову. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 15 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, весняний призов на строкову військову службу переноситься з квітня-травня на травень-липень.

"Внести зміни до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 лютого 2020 р. №179 "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у вітні-червні 2020 року", замінивши в назві та тексті розпорядження, назві доадтків 1 і 2 до нього слова "квітні-червні" словами "травні-липні", - йдеться в розпорядженні Кабміну.

Раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з введенням карантином в Україні за коронавіруса був припинений призов громадян на строкову військову служб. Пізніше, 23 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

Відзначимо на даний момент у ВСУ зафіксовано 23 випадки коронавіруса, 1 з них летальний, 1 пацієнт одужав. За останню добу підтвердили чотири нових захворювання серед військовослужбовців.