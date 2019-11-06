Кабмин перенес сроки запрета на импорт российских вагонов

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Запрет на импорт начнет действовать почти на полгода раньше

Кабинет министров Украины перенес на 20 ноября 2019 года полное прекращение импорта российских вагонов. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмин перенес дату вступления в силу постановления, которым запрещается ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России

Ранее запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, теперь сроки перенесены на 20 ноября 2019 года.

Напомним, в июле Украина продлила эмбарго на товары из Российской Федерации на 2020 год. В перечень входят фанерная продукция, обои, продукция легкой промышленности, провода, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Ранее также сообщалось, что Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России. В частности, на импорт электроэнергии из России действует пошлина в размере 2%. Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус также отметил, что украинские власти вмешаются в ситуацию, если импорт из одного источника превысит 5%.