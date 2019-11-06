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Кабмін переніс терміни заборони на імпорт російських вагонів

Новини » Економіка     06.11.2019 - 13:40
Кабмін переніс терміни заборони на імпорт російських вагонів
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Заборона на імпорт почне діяти майже на півроку раніше

Кабінет міністрів України переніс на 20 листопада 2019 року повне припинення імпорту російських вагонів. Про це у Facebook повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабмін переніс дату набуття чинності постанови, якою забороняється ввезення на територію України залізничних вагонів, виготовлених в Росії

Раніше заборона набувала чинності 1 березня 2020 року, тепер терміни перенесені на 20 листопада 2019 року.

Нагадаємо, в липні Україна продовжила ембарго на товари з Російської Федерації на 2020 рік. До переліку входять фанерна продукція, шпалери, продукція легкої промисловості, дроти, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори і т. д.).

Раніше також повідомлялося, що Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії. Зокрема, на імпорт електроенергії з Росії діє мито в розмірі 2%. Глава комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус також зазначив, що українська влада втрутиться в ситуацію, якщо імпорт з одного джерела перевищить 5%.

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