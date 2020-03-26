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Кабмин переименовал одно из министерств

Новости » Политика     26.03.2020 - 15:08
Кабмин переименовал одно из министерств
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министерство культуры, молодежи и спорта изменило название

Правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта на Министерство культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

Сообщается, что соответствующее решение Кабинет министров принял 23 марта.

"23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта Кабинет министров назначил Светлану Фоменко исполняющей обязанности министра культуры. Также первым заместителем Фоменко назначили Анатолия Максимчука. Государственным секретарем ведомства стал Артем Биденко, а другими заместителями - Ирина Подоляк, Владимир Шумилин и Алексей Сівірін.

Ранее РБК-Украина сообщало, что курировать деятельность отдельных министерств будут вице-премьер-министры. При этом премьер-министр Денис Шмигаль определил за собой контроль за деятельностью Министерства внутренних дел, Минэкономики и Минюста.

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