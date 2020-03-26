Кабмін перейменував одне з міністерств

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністерство культури, молоді та спорту змінило назву

Уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.

Повідомляється, що відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 23 березня.

"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня Кабінет міністрів призначив Світлану Фоменко виконуючою обов’язки міністра культури. Також першим заступником Фоменко призначили Анатолія Максимчука. Державним секретарем відомства став Артем Біденко, а іншими заступниками - Ірина Подоляк, Володимир Шумилін та Олексій Сівірін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що курувати діяльність окремих міністерств будуть віце-прем'єр-міністри. При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль визначив за собою контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ, Мінекономіки та Мін'юсту.