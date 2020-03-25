Управление министерствами распределили за вице-премьерами

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль определил за собой контроль за деятельностью МВД, Минэкономики и Минюста

Курировать деятельность отдельных министерств будут вице-премьер-министры. Об этом заявил председатель Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду, 25 марта.

"Предложение сделать распределение между вице-премьер-министрами Украины в следующем порядке. Это фактически распределение по управлению министерствами. Вице-премьер-министр по оккупированным территориям, господин Резников, - будет (курировать, - ред.) оборону, временно оккупированные территории и соцполитику. Господин Пристайко: МИД, спорт и культура. Господин Федоров: Минрегион, Минфин, Минздрав и МОН", - заявил Шмыгаль.

При этом глава правительства определил за собой контроль за деятельностью МВД, Минэкономики и Министерства юстиции.

"Первого вице-премьер-министра на данный момент нет. Поэтому за мной остается: МВД, экономика, энергетика и юстиция. До назначения первого вице-премьер-министра предлагаю такое распределение", - сказал он.

Напомним, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Кабинет министров назначил руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Как писало РБК-Украина, правительство запретило увольнение государственных служащих во время карантина.