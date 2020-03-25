ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Управление министерствами распределили за вице-премьерами

Новости » Политика     25.03.2020 - 14:43
Управление министерствами распределили за вице-премьерами
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль определил за собой контроль за деятельностью МВД, Минэкономики и Минюста

Курировать деятельность отдельных министерств будут вице-премьер-министры. Об этом заявил председатель Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение Кабмин принял в ходе заседания в среду, 25 марта.

"Предложение сделать распределение между вице-премьер-министрами Украины в следующем порядке. Это фактически распределение по управлению министерствами. Вице-премьер-министр по оккупированным территориям, господин Резников, - будет (курировать, - ред.) оборону, временно оккупированные территории и соцполитику. Господин Пристайко: МИД, спорт и культура. Господин Федоров: Минрегион, Минфин, Минздрав и МОН", - заявил Шмыгаль.

При этом глава правительства определил за собой контроль за деятельностью МВД, Минэкономики и Министерства юстиции.

"Первого вице-премьер-министра на данный момент нет. Поэтому за мной остается: МВД, экономика, энергетика и юстиция. До назначения первого вице-премьер-министра предлагаю такое распределение", - сказал он.

Напомним, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Кабинет министров назначил руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Как писало РБК-Украина, правительство запретило увольнение государственных служащих во время карантина.

Правительство профинансирует закупку средств защиты для работников МВД Кабмин усилил ограничения для борьбы с коронавирусом
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь