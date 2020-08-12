Кабмин передумал предлагать Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров Украины передумал рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА). У него может быть конфликт интересов.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, после того, как Мищенко заслушали на заседании правительства, приняли решение не рекомендовать его кандидатуру.

"Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса", - отметил Немчинов.

Напомним, на заседании 5 августа Кабинет министров определился с кандидатурой Мищенко; о нем известно, что он является аграрием и числится руководителей ряда агрофирм в Кировоградской области.

Предыдущий глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь был уволен после скандального задержания на крупной взятке.

По данным следствия, он вместе с еще одним чиновником требовал взятку в сумме почти 2 млн гривен. В начале июля Высший антикоррупционный суд отпустил Балоня под залог.