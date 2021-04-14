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Кабмин передал Раде отчет о деятельности правительства за 2020

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины утвердил отчет о деятельности правительства за 2020 год. Документ передали в Верховную раду.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это системный анализ того, что было сделано в прошлом году. Документ необходим и для того, чтобы объективно оценить очень непростой год", - отметил он.

Премьер напомнил, что осенью и летом 2020 Международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП Украины на более чем 8%.

"В то же время, мы справились гораздо лучше и падение ВВП было почти вдвое меньше. Украина продемонстрировала один из лучших результатов среди европейских стран по удержанию ситуации в экономике", - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня Кабинет министров утвердил стратегию перехода украинского оборонно-промышленного комплекса на стандарты НАТО.

Кроме того, правительство согласовало увольнение Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА. Решение принято по соглашению сторон, он занимает пост с августа 2020 года после увольнения Андрея Балоня, который попался на взятке.

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