Кабмин передал Раде отчет о деятельности правительства за 2020

Кабинет министров Украины утвердил отчет о деятельности правительства за 2020 год. Документ передали в Верховную раду.

"Это системный анализ того, что было сделано в прошлом году. Документ необходим и для того, чтобы объективно оценить очень непростой год", - отметил он.

Премьер напомнил, что осенью и летом 2020 Международный валютный фонд прогнозировал падение ВВП Украины на более чем 8%.

"В то же время, мы справились гораздо лучше и падение ВВП было почти вдвое меньше. Украина продемонстрировала один из лучших результатов среди европейских стран по удержанию ситуации в экономике", - добавил Шмыгаль.