ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін передав у державну власність собор у Криму

Новини » Політика     03.03.2020 - 10:52
Кабмін передав у державну власність собор у Криму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін передав у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги

Кабмін постановив тимчасово передати з комунальної власності АР Крим у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на постанову Кабміну.

Раніше Міністерство культури України закликало міжнародні організації дати правову оцінку діям російської влади анексованого Криму щодо собору Святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі.

24 липня Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що майно собору ПЦУ в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму було "розграбовано і разломано".

Як писало РБК-Україна раніше, новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набрати чинності 1 лютого 2020 року. У Фонді державного майна зазначили, що, згідно із законом, оренда державного, а також комунального майна буде відбуватися через систему ProZorro.Продажу.

Як повідомляло РБК-Україна, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.

Україна запросила засідання Радбезу ООН через ситуацію в Криму США назвали умову зняття "кримських" санкцій проти Росії
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКримУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся