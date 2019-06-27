Кабмин отстранил главу Госрезерва

Кабинет министров издал распоряжение об отстранении Вадима Мосийчука от выполнения полномочий на должности председателя Государственного агентства резерва. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Мосийчука отстранили на время осуществления дисциплинарного производства.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверное декларирование председателя Госрезерва.

"Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составляла более 1 млн грн", - заявили в НАПК.

Также в результате проверки Госрезерва, которая проходила в июне 2016 года, были выявлены факты ненадлежащего исполнения Мосийчуком своих должностных обязанностей. После этого Кабмин инициировал служебное расследование в отношении главы Государственного агентства резерва.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что в 2018 году Мосийчуку объявили подозрение в служебной халатности, которая нанесла ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.