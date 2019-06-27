Кабмін відсторонив главу Держрезерву

Кабінет міністрів видав розпорядження про відсторонення Вадима Мосійчука від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Мосійчука відсторонили на час здійснення дисциплінарного провадження.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву.

"Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - заявили в НАЗК.

Також в результаті перевірки Держрезерву, яка проходила в червні 2016 року, були виявлені факти неналежного виконання Мосийчуком своїх посадових обов'язків. Після цього Кабмін ініціював службове розслідування щодо глави Державного агентства резерву.

Крім цього, РБК-Україна писало, що в 2018 році Мосійчуку оголосили підозру у службовій недбалості, яка завдала шкоди на суму понад 6 млн гривень.