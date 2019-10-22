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Кабмин отстранил главу Госкадастра Киевской области

Новости » Политика    22.10.2019 - 17:28
Кабмин отстранил главу Госкадастра Киевской области
Фото: Алексей Гончарук (Telegram)

Она работала на этой должности с 2017 года

Кабинет Министров Украины отстранил от исполнения обязанностей руководительницу Главного управления Государственного кадастра в Киевской области Людмилу Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

По словам премьера, в этой области приходит больше всего жалоб от граждан о неправомерных действиях со стороны руководства.

"О произволе в этом учреждении знаю давно и не со слов. Еще со времен работы в Офисе президента я занимался проблемой непрозрачных схем распределения земель. Один из самых громких примеров - госпредприятие "Пуща-Водица", - написал Гончарук.

Гончарук добавил, что "очистки системы от токсичных и нечестных людей" проходит по всей Украине.

"Уже отстранили 12 руководителей областных Главных управлений Госкадастра. Еще в 2х областях - Одесской и Закарпатской освободили руководителей Главных управлений. Это те области, по которым уже работают правоохранительные органы. Виновные понесут ответственность перед законом", - подчеркнул министр.

Отметим, что Людмила Приходько работала начальником главного управления Госкадастра в Киевской области с 2017 года.

Напомним, правительство на своем заседании 20 октября приняло ряд кадровых решений.

Также РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы прокуратуры уволит 218 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации.

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