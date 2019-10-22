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Кабмін відсторонив голову Держкадастру Київської області

Новини » Політика    22.10.2019 - 17:28
Кабмін відсторонив голову Держкадастру Київської області
Фото: Олексій Гончарук (Telegram)

Вона працювала на цій посаді з 2017 року

Кабінет Міністрів України відсторонив від виконання обов'язків керівника Головного управління Державного кадастру в Київській області Людмилу Приходько. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Telegram.

За словами прем'єра, в цій області приходить найбільше скарг від громадян про неправомірні дії з боку керівництва.

"Про свавілля в цьому закладі знаю давно і не зі слів. Ще з часів роботи в Офісі президента я займався проблемою непрозорих схем розподілу земель. Один з найгучніших прикладів - держпідприємство "Пуща-Водиця", - написав Гончарук.

Гончарук додав, що "очищення системи від токсичних і нечесних людей" проходить по всій Україні.

"Вже усунули 12 керівників обласних Головних управлінь Держгеокадастру. Ще в 2х областях - Одеській і Закарпатській звільнили керівників Головних управлінь. Це ті області, по яким вже працюють правоохоронні органи. Винні понесуть відповідальність перед законом", - наголосив міністр.

Зазначимо, що Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру в Київській області з 2017 року.

Нагадаємо, уряд на своєму засіданні 20 жовтня прийняв низку кадрових рішень.

Також РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.

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