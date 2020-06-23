Кабмин отстранил Божка от выполнения обязанностей замглавы МИД

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Божок является фигурантом дела Порошенко

Кабинет министров Украины отстранил от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел Егора Божка. Он является фигурантом уголовного дела против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствует распоряжение КМУ №706 от 19 июня.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - указано в тексте документа.

Так, по данным следствия, Порошенко на посту президента летом 2018 года склонил Божка, который являлся главой Службы внешней разведки, к назначению скандального Сергея Семочко замглавы ведомства. Следствие полагает, что Божок назначил Семочко на основании якобы незаконного указа президента.

Напомним, ранее Божок просил временно отстранить его от полномочий в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, чтобы дипломатический статус не мешал следствию.

Как писало РБК-Украина, 18 июня Печерский районный суд Киева начал избрание Порошенко меры пресечения, обвинение просило для него личные обязательства, однако суд отложили до 1 июля.

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Автор: Юлия Струк