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Кабмін відсторонив Божка від виконання обов'язків заступника голови МЗС

Новини » Політика     23.06.2020 - 11:53
Кабмін відсторонив Божка від виконання обов'язків заступника голови МЗС
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Божок є фігурантом справи Порошенко

Кабінет міністрів України усунув від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ Єгора Божка. Він є фігурантом кримінальної справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це свідчить розпорядження КМУ №706 від 19 червня.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - зазначено в тексті документа.

Так, за даними слідства, Порошенко на посаді президента влітку 2018 року схилив Божка, який був главою Служби зовнішньої розвідки, до призначення скандального Сергія Семочка заступником голови відомства. Слідство вважає, що Божок призначив Семочка на підставі нібито незаконного указу президента.

Нагадаємо, раніше Божок просив тимчасово відсторонити його від повноважень у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб дипломатичний статус не заважав слідству.

Як писало РБК-Україна, 18 червня Печерський районний суд Києва почав обрання Порошенку запобіжного заходу, обвинувачення просило для нього особисті зобов'язання, однак суд відклали до 1 липня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниПорошенко ПетроМЗС
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