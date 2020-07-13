Кабмин отозвал постановление о назначении вице-премьера по ОПК

Кабинет министров отозвал проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК. Последний этап прохождения документа - снят с рассмотрения.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Отмечается, что отозвали проект в понедельник, 13 июля.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала его вероятным претендентом на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Анонсировалось, что на этой неделе будет собеседование с фракцией для принятия решения.

Так, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Уруского вице-премьер-министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

Подчеркнем, Олег Уруский занимает должность директора инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина". До этого он был главой Государственного космического агентства Украины.

Как писало РБК-Украина, отбор претендентов на эту должность длился месяц - о начале сообщили 11 июня 2020.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивал, что новый вице-премьер будет отвечать за реформу ОПК, но введение такой должности не означает возврат к советским принципам управления отраслью.