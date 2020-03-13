Кабмин отменяет лицензирование строительных компаний

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Переходный период продлится до лета

Кабинет министров Украины отменяет лицензирование строительных компаний. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодняшними постановлениями правительство фактически отменяет лицензирование строительных компаний.

"Оно будет действовать параллельно некоторое время, но лицензирование - это так называемая "коллективная безответственность". Когда лицензируется фирма, мы не понимаем, кто на ней работает и под что она была создана. И все участники рынка сегодня знают, что есть большая часть фирм, которые пустые внутри, получили лицензии по формальным признакам и есть возможность с помощью них проводить неправомерные действия", - отметил Шмыгаль.

Вместо лицензирования правительство вводит сертификацию ответственного исполнителя работ.

"Это будет конкретный человек, который несет имущественную и уголовную ответственность. Он сертифицируется, наличие такого сертификата в компании дает ей возможность заниматься строительством. Такой человек своей электронной подписью будет брать на себя личную ответственность. Это улучшит качество работы застройщиков", - добавил премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие недели будет ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция.