Кабмин отменил лицензирование экспорта подсолнечного масла и кукурузы во время войны

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования. Из перечня исключены кукуруза и масло подсолнечное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 марта 2022 г. № 352 .

На время военного положения правительство запретило экспорт:

Раньше Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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