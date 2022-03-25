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Кабмин отменил лицензирование экспорта подсолнечного масла и кукурузы во время войны

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Украина, Пятница 25 марта 2022 13:21
Кабмин отменил лицензирование экспорта подсолнечного масла и кукурузы во время войны Фото: правительство разрешило экспорт подсолнечного масла и кукурузы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования. Из перечня исключены кукуруза и масло подсолнечное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 марта 2022 г. № 352.

Раньше Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.

Лицензирование необходимо для:

  • пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);
  • мяса кур домашних;
  • яиц кур домашних;

На время военного положения правительство запретило экспорт:

  • овса;
  • проса;
  • гречки;
  • сахара;
  • соли;
  • ржи;
  • крупного рогатого скота;
  • мяса и субпродуктов из КРС.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины
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