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Уряд скасував ліцензування експорту соняшникової олії та кукурудзи під час війни

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Україна, П'ятниця 25 березня 2022 13:21
Уряд скасував ліцензування експорту соняшникової олії та кукурудзи під час війни Фото: Уряд дозволив експорт соняшникової олії та кукурудзи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку товарів, експорт яких потребує ліцензування. З переліку виключені кукурудза та олія соняшникова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 березня 2022 р. № 352.

Раніше Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт яких потребує ліцензування, та перелік товарів, щодо яких обмежується експорт. Заявку на видачу безоплатної ліцензії розглядатимуть протягом 24 годин.

Так, ліцензування необхідне для:

  • пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);
  • м’яса курей свійських;
  • яєць курей свійських;

На час воєнного стану уряд заборонив експорт:

  • вівса;
  • проса;
  • гречки;
  • цукру;
  • солі;
  • жита;
  • великої рогатої худоби;
  • м’яса та субпродуктів із ВРХ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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