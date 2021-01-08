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Январский локдаун: как будет работать транспорт

Киев, Пятница 08 января 2021 12:12
Январский локдаун: как будет работать транспорт
Фото: пассажиры в трамвае (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 8 по 24 января по всей территории Украины действует ужесточенный карантин. В это время в стране будет работать общественный транспорт.

Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно будет превышать количество сидячих мест.

При этом интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро для избежания скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

Напомним, на утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом более 5 тысяч пациентов выздоровели.

Ознакомиться с карантинными ограничениями, которые будут действовать с 8 до конца 24 января, можно в материале РБК-Украина.

Добавим, что в КГГА рассказали, какие ограничения будут действовать в Киеве на время локдауна.

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