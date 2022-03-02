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Кабмин открыл новую горячую линию по гуманитарным вопросам

Автор: Наталья Юрченко

Правительство Украины открыло новую горячую линию для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам. Она будет работать в круглосуточном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Горячая линия работает по номеру 1545. Звонки с телефонов мобильных операторов - бесплатные.

На линию можно обращаться с такими вопросами:

  • проблемы с водоснабжением, водоотведением, отоплением;
  • повреждения инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры;
  • эвакуация и возвращение граждан, которые были вынуждены выехать за границу из-за вторжения РФ в Украину;
  • потребности в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопросы продажи товаров по повышенным ценам;
  • потребности в лекарствах;
  • потребности в горючем;
  • вопросы социальных выплат, получения пенсий;
  • проблемные вопросы с главами общин и другими представителями местного самоуправления.

Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата - по тарифам соответствующего оператора связи.

Напомним, за последние пять дней на нужды армии поступило 29 млн долларов. Большая часть этих средств поступала в криптовалюты.

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