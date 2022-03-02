Кабмін відкрив нову гарячу лінію з гуманітарних питань

Уряд України відкрив нову гарячу лінію для оперативного збору запитів з гуманітарних питань. Вона буде працювати в цілодобовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.
Гаряча лінія працює за номером 1545. Дзвінки з телефонів мобільних операторів - безкоштовні.
На лінію можна звертатися з такими питаннями:
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової гарячої лінії +38 044 284 19 15. Оплата - за тарифами відповідного оператора зв’язку.
Нагадаємо, за останні п'ять днів на потреби армії надійшло 29 млн доларів. Велика частина цих коштів надходила в криптовалюті.
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