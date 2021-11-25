Кабмин может отдать Коломойскому 62% нефти и 26% газа от добычи при разделе "Укрнафты", - расследование

Правительство и государственный "Нефтегаз" могут отдать олигарху Игорю Коломойскому контроль над 62% добычи нефти, 26% добычи газа в рамках разделения государственной компании "Укрнафта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование "Зеркала недели".

Журналисты отмечают, что Коломойский получит от государства наиболее ликвидные и развитые месторождения.

"Есть неофициальная информация, что речь идет о признании "Нафтогазом" обязательств по 3,5 млрд кубометров спорного газа. По нынешним рыночным котировкам, цена вопроса улетала в небеса. Ситуация с оставшейся частью (более 5 млрд кубометров) - вообще в тумане. Вдобавок НАК внезапно обнаружила, что АО "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд кубометров этого объема в ПХГ. За многие годы судов о наличии такого газа в хранилищах ни разу не упоминалось", - пишут авторы статьи.

Помимо части госкомпании и 0,7 и 3,5 млрд м3 газа, Коломойский может получить от власти 10 млрд грн компенсации за то, что этот газ ему не отдали в 2007-2011 годах, добавляют авторы статьи.