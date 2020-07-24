Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина: что изменилось

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Регионы страны поделят на зоны по распространению коронавируса

Карантин в Украине официально продлен до 31 августа. Однако с 1 августа изменится формат адаптивного карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

Так, в правительство решило ввести разделение регионов на зоны по уровню распространения коронавирусной болезни.

Регионы с наименьшей заболеваемостью будут относить к "зеленой" зоне, а области со значительным распространением - к "желтой", "оранжевой" и "красной". Цветовая система также будет действовать и для меньших административных единиц - районов и отдельных населенных пунктов.

В зонах будут действовать свои ограничения, которые будут усиливаться или смягчаться в зависимости от уровня распространения болезни. При этом правительство утвердило ряд ограничений, обязательных для всех регионов.

Органы местного самоуправления в регионах "оранжевой" и "красной" зон могут вводить дополнительные ограничения, но в пределах своей компетенции.

Каждые 5 дней Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет пересматривать решение об изменении уровня эпидемической опасности в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем.

Напомним, решение о продлении карантина в Украине до 31 августа приняли на заседании правительства 22 июля; при этом правительство предложило изменить формат адаптивного карантина.

Кроме того, как будет действовать нововведение с "цветными" зонами, объяснял главный санитарный врач Виктор Ляшко.