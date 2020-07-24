Кабмін опублікував постанову про продовження карантину: що змінилося

Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

Регіони країни поділять на зони за поширенням коронавірусу

Карантин в Україні офіційно продовжено до 31 серпня. Однак з 1 серпня зміниться формат адаптивного карантину.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України.

Так, в уряд вирішив запровадити поділ регіонів на зони за рівнем поширення коронавірусної хвороби.

Регіони з найменшою захворюваністю будуть відносити до "зеленої" зони, а області зі значним поширенням - до "жовтої", "помаранчевої" та "червоної".

У зонах діятимуть свої обмеження, які посилюватимуться або послаблюватимуться залежно від рівня поширення хвороби. При цьому уряд затвердив ряд обмежень, обов'язкових для всіх регіонів.

Кожні 5 днів Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглядатиме рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки в регіонах із "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем.

Нагадаємо, рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня ухвалили на засіданні уряду 22 липня; при цьому уряд запропонував змінити формат адаптивного карантину.

Крім того, як буде працювати нововведення з "кольоровими" зонами, пояснював головний санітарний лікар Віктор Ляшко.