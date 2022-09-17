ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин определился со сроками пенсионной реформы в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 11:23
Кабмин определился со сроками пенсионной реформы в Украине Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает провести пенсионную реформу по окончании войны. Обязательный накопительный уровень пенсии будет введен с 1 января следующего года после завершения военного положения года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе", - написал он.

Во время совещания с чиновниками, парламентариями, ПФУ, НКЦБФР Шмыгаль дал поручение задачу Минсоцполитики ускорить вынесение уже наработанного законопроекта в Верховную раду.

"Согласно проекту закона, нововведения начнут действовать с 1 января следующего после завершения военного положения года. За это время соответствующие министерства должны наработать всю нормативную базу, чтобы накопительная пенсия заработала вовремя", - добавил он.

По словам премьера, также обсудили создание Единого социального реестра. "Это вместе с внедрением накопительной пенсии реформа номер один для Минсоцполитики. Поэтому все заинтересованные министерства должны ускорить соответствующие наработки", - сообщил Шмыгаль.

Ранее в Минсоцполитики признали, что пенсионной реформы в Украине в этом году не будет из-за войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Пенсии
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники