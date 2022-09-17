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Уряд визначився зі строками пенсійної реформи в Україні

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Україна, Субота 17 вересня 2022 11:23
Уряд визначився зі строками пенсійної реформи в Україні Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує провести пенсійну реформу після закінчення війни. Обов'язковий накопичувальний рівень пенсії буде запроваджений з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram-каналі.

"Накопичувальний рівень стане додатком до солідарної системи", - написав він.

Під час наради з урядовцями, парламентарями, ПФУ, НКЦПФР Шмигаль дав доручення завдання Мінсоцполітики прискорити винесення вже напрацьованого законопроекту до Верховної ради.

"Згідно з проектом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно", - додав він.

За словами прем’єра, також обговорили створення Єдиного соціального реєстру. "Це, разом із впровадженням накопичувальної пенсії, реформа номер один для Мінсоцполітики. Тож усі заінтересовані міністерства мають прискорити відповідні напрацювання", - повідомив Шмигаль.

Раніше у Мінсоцполітики визнали, що пенсійної реформи в Україні цього року не буде через війну.

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