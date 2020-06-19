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В Украине определили условия работы в час пик на период карантина

Новости » Коронавирус     19.06.2020 - 21:16
В Украине определили условия работы в час пик на период карантина
Фото: транспорт во время карантина (РБК-Украина)

Графики работы рекомендуют изменить во избежание скопления людей в транспорте

Кабинет министров определил условия работы органов власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в час пик на период карантина. Рекомендации призваны уменьшить скопление людей в общественном транспорте.

Соответствующее постановление Кабмина №500 было обнародовано в пятницу, 19 июня.

Согласно документу, на период карантина рекомендуется обеспечить гибкий режим рабочего дня, который предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников. По возможности, организовать работу на дому.

Также рекомендуется установить начало работы в 10 или более позднее время субъектам таких видов экономической деятельности:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • временное размещение и организация питания;
  • страховая деятельность;
  • образование;
  • оказание социальной помощи;
  • искусство, спорт, развлечения и отдых.

Киевской городской, областным и районным государственным администрациям рекомендовали разработать графики работы предприятий, учреждений и организаций с разным началом и окончанием времени работы в зависимости от территориального расположения, сферы деятельности и специфики деятельности.

Органы местного самоуправления должны разработать маршруты движения общественного транспорта с учетом новых графиков работы.

Напомним, 17 июня Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 июля.

Также правительство ввело новые критерии оценки готовности регионов к ослаблению карантина, согласно которым с 22 июня возможно ужесточение ограничений.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныкарантинграфик
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