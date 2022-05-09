Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей

Кабинет министров определил три пункта пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Это "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный".
Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 3 мая 2022 г. № 354-р.
Согласно документу, перемещение проводится в:
Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
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