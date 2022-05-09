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Уряд визначив три пункти пропуску для авто, придбаних громадянами за кордоном

Фото: Кабмін визначив три пункти пропуску для нерозмитнених авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив три пункти пропуску для переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України. Це "Устилуг", "Грушів" та "Малий Березний".

Про це повідомляє в РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 3 травня 2022 р. № 354-р.

Згідно з документом, переміщення здійснюється у:

  • пункті пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг";
  • міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів";
  • міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний".

Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

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Кабінет Міністрів України