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Кабмин определил семь признаков трудовых отношений: что значит для неоформленных работников

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 18:30
Кабмин определил семь признаков трудовых отношений: что значит для неоформленных работников Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров на внеочередном заседании 8 февраля одобрил проект изменений в Кодекс законов о труде Украины об определении понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Проект закона будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, документом предусматривается определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и введение принципа презумпции наличия трудовых отношений.

Так, законопроектом определяется семь признаков их наличия:

  • 1) выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
  • 2) осуществление регулирования процесса труда, которое носит постоянный характер и не предполагает установление лицу конкретного определенного результата за определенный период;
  • 3) выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
  • 4) организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;
  • 5) систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;
  • 6) установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
  • 7) возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

"При этом работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признака. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы", - говорится в сообщении.

Также документом урегулированы вопросы правопреемства в трудовых отношениях и процедура уведомления работников о соответствующих изменениях.

Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составило 3,275 млн человек. Это 20,5% от общей численности работающих украинцев этого возраста (16,0 млн человек).

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

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