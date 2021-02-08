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Уряд визначив сім ознак трудових відносин: що це означатиме для неоформлених працівників

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 18:30
Уряд визначив сім ознак трудових відносин: що це означатиме для неоформлених працівників Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 8 лютого схвалив проект змін Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності. Проект закону буде направлений до Верховної ради.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, документом передбачається визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу презумпції наявності трудових відносин.

Так, законопроектом визначається сім ознак їх наявності:

  • 1) виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
  • 2) здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
  • 3) виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • 4) організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
  • 5) систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;
  • 6) встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
  • 7) відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

"При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак. У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи", - йдеться в повідомленні.

Також документом врегульовано питання правонаступництва у трудових відносинах та процедура попередження працівників про відповідні зміни.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за січень-вересень 2020 року становила 3,275 млн осіб. Це 20,5% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (16,0 млн осіб).

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати отримувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

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