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Кабмин определил рамочные условия выпуска украинских евробондов

НовостиФинансы    22.03.2018 - 17:52
Фото: заседание Кабинета министров Украины (КМУ)
Фото: заседание Кабинета министров Украины (КМУ)

Полномочия эмиссии, размещения и контроля погашения ценных бумаг закреплены за Минфином

Кабинет министров Украины определил рамочные условия выпуска Министерством финансов кратко-, средне- и долгосрочных облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций). Соответствующие параметры закреплены постановлением №186 от 14 марта 2018 года.

Документ наделяет Минфин полномочиями осуществлять, в случае необходимости (…) эмиссию еврооблигаций… в соответствии основным условиям выпуска и порядка размещения, утвержденными настоящим постановлением. В том числе министр финансов наделяется полномочиями заключать соответствующие соглашения и подписывать другие документы, связанные с привлечением государственных внешних заимствований путем выпуска еврооблигаций и/или осуществлением сделок с госдолгом.

Постановление также предполагает, что краткосрочные евробонды могут выпускаться только в виде дисконтных. Цена и другие коммерческие условия (номинальная стоимость, дисконт, валюта и срок обращения) каждой новой серии краткосрочных облигаций определяются Минфином.

Средне- и долгосрочные ценные бумаги выпускаются в виде процентных еврооблигаций. При этом годовая ставка дохода по каждой серии евробондов в долларах США (евро или другой инвалюте) не может превышать суммы рыночной доходности соответствующего по сроку обращения выпуска казначейских обязательств США (облигаций Германии или других гособязательств в соответствующей инвалюте) и спреда в размере 10%.

Годовая ставка дохода по каждой серии евробондов в гривне не может превышать суммы средней доходности за последние три месяца размещенных облигаций внутреннего государственного займа Украины с соответствующим сроком обращения и спреда в размере 2%.

Постановление также предусматривает возможность выкупа или обмена ранее выпущенных еврооблигаций. Остальные условия выпуска еврооблигаций определяются Минфином.

Напомним, Украина может в очередной раз выйти на международные рынки капитала в I полугодии 2018 года, разместив евробонды.

Ранее Министерство финансов успешно разместило украинские еврооблигации на 3 млрд долларов.

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Теги: Кабинет Министров Украины, евробонды, эмиссия
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