Кабмін визначив рамкові умови випуску українських євробондів

Повноваження емісії, розміщення та контролю погашення цінних паперів закріплені за Мінфіном

Кабінет міністрів України визначив рамкові умови випуску Міністерством фінансів коротко-, середньо - і довгострокових облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій). Відповідні зміни закріплені постановою №186 від 14 березня 2018 року.

Документ наділяє Мінфін повноваженнями здійснювати, у разі необхідності (...) емісію єврооблігацій... відповідно до основних умов випуску та порядку розміщення, затвердженими цією постановою. У тому числі міністр фінансів наділяється повноваженнями укладати відповідні угоди та підписувати інші документи, пов'язані із залученням державних зовнішніх запозичень шляхом випуску єврооблігацій та/або здійснення операцій з держборгом.

Постанова також передбачає, що короткострокові євробонди можуть випускатися тільки у вигляді дисконтних. Ціна та інші комерційні умови (номінальна вартість, дисконт, валюта та строк обігу) кожної нової серії короткострокових облігацій визначаються Мінфіном.

Середньо - і довгострокові цінні папери випускаються у вигляді процентних єврооблігацій. При цьому річна ставка доходу по кожній серії євробондів у доларах США (євро або інший інвалюті) не може перевищувати суми ринкової дохідності відповідного строку звернення випуску казначейських зобов'язань США (облігацій Німеччини або інших держзобов'язань у відповідній іноземній валюті) та спреду в розмірі 10%.

Річна ставка доходу по кожній серії євробондів у гривні не може перевищувати суми середньої прибутковості за останні три місяці розміщених облігацій внутрішньої державної позики України з відповідним терміном обігу і спреду в розмірі 2%.

Постанова також передбачає можливість викупу або обміну раніше випущених єврооблігацій. Інші умови випуску єврооблігацій визначаються Мінфіном.

Нагадаємо, Україна може в черговий раз вийти на міжнародні ринки капіталу в I півріччі 2018 року, розмістивши євробонди.

Міністерство фінансів успішно розмістив українські єврооблігації на 3 млрд доларів.