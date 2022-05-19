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Кабмин определил порядок лечения украинских военных за рубежом

Фото: правительство приняло решение о лечении военных за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление "Об обеспечении организации направления граждан для лечения за границу". Решением разрешено направлять на лечение за границу военных, принимавших участие в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 мая 2022 г. № 593.

Постановлением определено, что на лечение за границу могут отправлять военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах проведения указанных мероприятий.

"Порядок оказания военнослужащим ... медицинской помощи или проведения медико-психологической реабилитации в иностранных учреждениях здравоохранения определяется законодательством государств, в которых они находятся на лечение", - говорится в документе.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Украине более 80% защитников, которые были ранены и прошли лечение, возвращаются на фронт. Это стало возможным благодаря усилиям военных медиков.

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Кабинет Министров Украины