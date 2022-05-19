Уряд визначив порядок лікування українських військових за кордоном

Постановою визначено, що на лікування за кордон можуть відправляти військовослужбовців, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів.

"Порядок надання військовослужбовцям… медичної допомоги або проведення медико-психологічної реабілітації в іноземних закладах охорони здоров’я визначається законодавством держав, в яких вони перебувають на лікування", - йдеться в документі.

Раніше в Міноборони повідомляли, що в Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.